“Che ti sei combinato”. Altro cambio look per Damiano dei Maneskin: è irriconoscibile (Di venerdì 7 aprile 2023) Come capita solamente nei film, davvero raramente nella realtà, dopo anni di traguardi i Maneskin hanno convinto Amadeus per Sanremo 2021. Quasi nessuno credeva che avrebbero vinto, per i loro modi sopra le righe. Eppure è successo, poi l’Eurovision il mondo ai loro piedi. Damiano David ora ha cambiato look. Negli ultimi due anni con il resto dei giovanissimi quanto eccentrici Maneskin, Damiano David è riuscito a conquistare la fama mondiale. Le più grandi stelle di Hollywood li acclamano ai loro live, basti pensare ad Angelina Jolie sentirli, entusiasta a Roma l’anno scorso. Il cantante oggi dà lezioni di stile con una novità. Damiano David dei Maneskin, cambio look pazzesco Sembrava un trend ormai passato, invece, lui ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 7 aprile 2023) Come capita solamente nei film, davvero raramente nella realtà, dopo anni di traguardi ihanno convinto Amadeus per Sanremo 2021. Quasi nessuno credeva che avrebbero vinto, per i loro modi sopra le righe. Eppure è successo, poi l’Eurovision il mondo ai loro piedi.David ora ha cambiato. Negli ultimi due anni con il resto dei giovanissimi quanto eccentriciDavid è riuscito a conquistare la fama mondiale. Le più grandi stelle di Hollywood li acclamano ai loro live, basti pensare ad Angelina Jolie sentirli, entusiasta a Roma l’anno scorso. Il cantante oggi dà lezioni di stile con una novità.David deipazzesco Sembrava un trend ormai passato, invece, lui ...

