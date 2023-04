"Che delusione": Memo Remigi ora vuota il sacco, chi asfalta (con due parole) (Di venerdì 7 aprile 2023) Memo Remigi non molla. Anzi, a 85 anni, rilancia. E dopo il sexy scandalo in diretta tv che lo l'ha visto, nello scorso mese di ottobre, beccato, colpito e affondato per una mano malandrina sul di dietro della giovane collega Jessica Morlacchi nel bel mezzo della trasmissione Oggi è un altro giorno, il celeberrimo autore di Innamorati a Milano esce con un libro di Memorie. Ricordi vicini e lontani di una vita da artista sempre nel segno dell'ironia. Sapessi come è strano è il titolo scelto da Memo per l'autobiografia, da pochi giorni nelle librerie di tutta Italia (Sperling & Kupfer). Sapessi come è strano, proprio come l'attacco proverbiale del suo brano divenuto manifesto che, tuttavia, spiega l'autore, vuole essere più un moto di meraviglia legato all'attuale stagione della sua esistenza, giunta a 85 anni. «Una ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023)non molla. Anzi, a 85 anni, rilancia. E dopo il sexy scandalo in diretta tv che lo l'ha visto, nello scorso mese di ottobre, beccato, colpito e affondato per una mano malandrina sul di dietro della giovane collega Jessica Morlacchi nel bel mezzo della trasmissione Oggi è un altro giorno, il celeberrimo autore di Innamorati a Milano esce con un libro dirie. Ricordi vicini e lontani di una vita da artista sempre nel segno dell'ironia. Sapessi come è strano è il titolo scelto daper l'autobiografia, da pochi giorni nelle librerie di tutta Italia (Sperling & Kupfer). Sapessi come è strano, proprio come l'attacco proverbiale del suo brano divenuto manifesto che, tuttavia, spiega l'autore, vuole essere più un moto di meraviglia legato all'attuale stagione della sua esistenza, giunta a 85 anni. «Una ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... shadesloki : RT @calftcurls: sappiate che la delusione colpisce forte ma il karma di più, e vi colpirà dritto sulla mente cattiva di blatta che avete io… - Ilsuperbo89 : @barrymansixty1 Và anche detto che in alcuni casi sono proprio i percorsi di certi giocatori a farti credere X quan… - calftcurls : sappiate che la delusione colpisce forte ma il karma di più, e vi colpirà dritto sulla mente cattiva di blatta che… - lapersistenza : RT @anna30048679: @GiorgiaMeloni Ma perchè segui l'agenda???? Che delusione - 2017_simona : RT @crows_era: Comunque che delusione… Accusato per 5 mesi di essere un manipolatore e poi non riesce a farsi togliere una multa #incorvass… -