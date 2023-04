ChatGRC | l' avatar di Casaleggio snobba Conte | Non lo conosco

(Di venerdì 7 aprile 2023) «Ciao sono Gianroberto, stavo ascoltando il torrente nel mio bosco e pensavo che la Rete sta sconvolgendo tutti i settori di business e sociali. Ma alla fine le regole sono sempre le stesse da Gengis Khan ad oggi: la creazione delle reti di comunità creano un valore irreplicabile. Tu cosa ne pensi?». Accoglie così gli utenti «CHAT GRC, un portale aperto a tutti, basato su elementi di intelligenza artificiale, attraverso cui è possibile chattare con Gianroberto», spiega su Facebook il figlio Davide, annunciando che «in occasione del #Sum07 abbiamo provato a tenere insieme le tre parole che rappresentano mio padre più di qualunque altra cosa: innovazione, natura e partecipazione. È per questo che il Sum quest'anno si terrà ad Ivrea, nel suo bosco. Ma serviva qualcosa in più. Qualcosa che rappresentasse la sua curiosità per la sperimentazione». Da qui l'idea ...

Certo, non è ancora perfetta, ma la renderemo sempre più performante». Interpellandolo, l’avatar di Casaleggio fornisce risposte abbastanza generiche e scansa le opinioni personali. Non si esprime per ...Il figlio Davide ci ha messo nella condizione di "parlare" con il padre defunto attraverso Chat Grc. Qualcosa non torna e traballa la nostra ...