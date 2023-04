ChatGPT si prepara a tornare online? La nuova proposta al Garante (Di venerdì 7 aprile 2023) La piattaforma di intelligenza artificiale ChatGPT resterà offline in Italia almeno per qualche altro giorno, sicuramente fino a dopo Pasqua. Allo staff del Garante per la protezione dei dati personali è pervenuto nella giornata di ieri il documento della società americana OpenAi, che gestisce la piattaforma, con una serie di proposte per garantire gli utenti e adeguare l'attività del servizio agli standard previsti dal Garante. Il documento è allo studio degli esperti coinvolti da Pasquale Stanzione, che si sono presi qualche giorno per valutare le proposte con estrema attenzione, prima di decidere se dare il via libera o chiedere altri chiarimenti. “OpenAI si impegna a mantenere l'IA potente sicura e ampiamente vantaggiosa. Sappiamo che i nostri strumenti di IA offrono molti vantaggi alle persone di oggi. I nostri utenti in ... Leggi su iltempo (Di venerdì 7 aprile 2023) La piattaforma di intelligenza artificialeresterà offline in Italia almeno per qualche altro giorno, sicuramente fino a dopo Pasqua. Allo staff delper la protezione dei dati personali è pervenuto nella giornata di ieri il documento della società americana OpenAi, che gestisce la piattaforma, con una serie di proposte per garantire gli utenti e adeguare l'attività del servizio agli standard previsti dal. Il documento è allo studio degli esperti coinvolti da Pasquale Stanzione, che si sono presi qualche giorno per valutare le proposte con estrema attenzione, prima di decidere se dare il via libera o chiedere altri chiarimenti. “OpenAI si impegna a mantenere l'IA potente sicura e ampiamente vantaggiosa. Sappiamo che i nostri strumenti di IA offrono molti vantaggi alle persone di oggi. I nostri utenti in ...

