ChatGPT bloccato dal Garante della Privacy: cos'è successo (Di venerdì 7 aprile 2023) Lo scorso venerdì il Garante della Privacy ha destato scalpore a livello internazionale, decidendo di bloccare il servizio AI ChatGPT sul territorio italiano. Secondo l'autorità governativa la piattaforma sarebbe colpevole di aver raccolto dati personali in maniera illecita, con l'aggravante di non aver previsto misure di controllo adeguate per i minorenni. cos'è ChatGPT? Presentato al pubblico negli ultimi mesi del 2022, ChatGPT è un modello di intelligenza artificiale conversazionale che ha da subito catturato l'interesse generale, coinvolgendo anche i meno "tecnologici". La piattaforma ha registrato numeri da record in tempi brevissimi: a due mesi dal suo lancio il servizio contava già 100 milioni di iscritti (di cui 1,4 italiani), diventando l'applicazione con la ...

