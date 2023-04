Charlotte Casiraghi è strepitosa | stesso abito Chanel di 18 anni fa

(Di venerdì 7 aprile 2023)ancora una volta lascia tutti senza fiato con la sua bellezza disarmante e la sua classe. La figlia di Carolina di Monaco ha indossato locompleto nero, firmato, di 18fa e le sta ancora un incanto. Ma la scelta di riciclare quel look ha un significato preciso, è un tenero omaggio a suo nonno, il Principe Ranieri., l’didi 18faha partecipato alla messa in memoria del Principe Ranieri, scomparso il 6 aprile 2005, nella cattedrale di Montecarlo. La monegasca ha deciso di indossare loche portava ai funerali del nonno. Si tratta di un completo ...

Ci sono Charlene e Alberto, ma anche Carolina e. Il capofamiglia è mancato all'età di 82 anni a causa di un attacco di cuore. La chiesa è la stessa in cui è sepolta anche l'...Il bebè dei Ducruet non è l'unico atteso, al principato di Monaco: il 2023 si è aperto con la notizia diincinta del suo terzo figlio , non confermata ufficialmente. Tra le ...E poi c'è quel bacio ache sembra sugellare un'intesa tutta da mamme. Charlene di Monaco, il nuovo colore di capelli non piace. Charlene di Monaco era dal 24 marzo che non si ...

Charlene di Monaco si presenta in cattedrale con un look che mostra curve sospette. Il bacio con Charlotte Casiraghi rivela la gravidanza.Charlotte Casiraghi, figlia della principessa Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi, è considerata una tra le donne più eleganti al mondo. Musa ispiratrice della celebre maison italiana Gucci e icona ...