Charlene di Monaco: su Instagram la prima foto di Victoire, la nuova Royal Baby (Di venerdì 7 aprile 2023) La famiglia reale di Stephanie di Monaco ha dato il benvenuto a una nuova Royal Baby. Lo scorso 4 aprile è nata infatti la prima figlia di Louis Ducruet e di sua moglie, Marie Chevallier, ed è esplosa la gioia a palazzo dopo il lieto annuncio svelato in forma pubblica da Alberto di Monaco. Intanto su Instagram i neo-genitori hanno condiviso il primo, tenero scatto della piccolina e hanno svelato per la prima volta il suo nome: Victoire. Louis e Marie Ducruet presentano Victoire: il primo scatto della Royal Baby Si allarga la famiglia reale monegasca con l’arrivo di una principessina, la prima figlia di Louis Ducruet e Marie Chevallier. Il figlio di Stephanie di ... Leggi su dilei (Di venerdì 7 aprile 2023) La famiglia reale di Stephanie diha dato il benvenuto a una. Lo scorso 4 aprile è nata infatti lafiglia di Louis Ducruet e di sua moglie, Marie Chevallier, ed è esplosa la gioia a palazzo dopo il lieto annuncio svelato in forma pubblica da Alberto di. Intanto sui neo-genitori hanno condiviso il primo, tenero scatto della piccolina e hanno svelato per lavolta il suo nome:. Louis e Marie Ducruet presentano: il primo scatto dellaSi allarga la famiglia reale monegasca con l’arrivo di una principessina, lafiglia di Louis Ducruet e Marie Chevallier. Il figlio di Stephanie di ...

