Champions a rilento | anche il Milan frena Empoli | il clean sheet nella San Siro rossonera mancava dal 2007

Leggi su sportface

(Di venerdì 7 aprile 2023) La corsacontinua a procedere a. Dopo l’Inter,il. A San, nell’ultimo match prima dei quarti di finale col Napoli, i rossoneri di Stefano Pioli non vanno oltre lo 0-0 contro l’e non danno continuità alla splendida vittoria del Maradona. Qualche fischio piove dagli spalti, ma durano solo pochi istanti con la curva che torna a sostenere e a caricare l’ambiente in vista dell’appuntamento più atteso dell’anno. Il pari senza reti però è deludente e mette in luce la differenza tra i titolarissimi e le tante alternative in campo dal 1?. Delude Origi, mentre Rebic non incide. Ora la Lazio può allungare al secondo posto a +6 in caso di vittoria con la Juve, mentre la Roma (impegnata contro il Torino in Piemonte) può effettuare il ...