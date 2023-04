Cerveteri | adottato il Piano Triennale delle Azioni positive

(Di venerdì 7 aprile 2023) Garantire pari opportunità nell’accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa, nella formazione professionale, promuovere il benessere organizzativo e una migliore organizzazione del lavoro, promuovere all’interno dell’Ente la cultura di genere e il rispetto del principio di non discriminazione. Con questi obiettivi la Giunta comunale disi è riunita per l’approvazione del, atto previsto dall’articolo n.48 del Decreto Legislativo n.198/2006. “Ilsi inserisce nell’ambitoiniziative promosse dal Comune dia favore del personale dipendente e per dare attuazione agli ...

... il Sindaco Elena Gubetti, primo Sindaco donna nella storia die del litorale, la ... Giàdalla Giunta, sarà in vigore per tre anni".Giàdalla Giunta, sarà in vigore per tre anni'. Il testo completo è disponibile sul sito Istituzionale del Comune diLaura Antonelli non ha avuto figli dalle sue relazioni, ma avrebbeuno, Germano. Altre 3 ... " Fu coinvolta in una inchiesta quando, nella sua villa di, sarebbe stata trovata della ...