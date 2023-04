Certificare la paternità di un figlio contro i pettegolezzi | l’ultima umiliazione per le donne

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 aprile 2023) Era una festa privata in casa sua e ci fu chi (con un gesto non certo amicale) postò immagini e video dell’allora premier finlandese Sanna Marin mentre ballava e beveva. Insomma, era casa sua, si potrebbe chiosare, però si trattava di una figura apicale dello stato, e quel comportamento che avrebbe dovuto rimanere privato diventò invece di dominio pubblico. Ci fu chi avanzò l’ipotesi che, oltre all’alcool, fossero circolate altre sostanze: senza farsi pregare la giovane politica si scusò per l’esuberanza, la non accortezza e fece prontamente un test antidroga, risultato negativo, che mostrò al paese. Si disse, lo scorso anno, che ci fosse una campagnadi lei, perché giovane, donna e di sinistra, in un paese del nord Europa dove il pettegolezzo e la morbosa curiosità sulla vita privata di chi ricopre cariche pubbliche è minima rispetto a quello che succede qui da ...