Cercarsela con l' orso

(Di venerdì 7 aprile 2023) Ricapitolando, a sentire loro, “se l’è cercata”. Come le donne che si mettono la minigonna e poi ardiscono a uscire per strada. O, sempre a sentir loro, a seguirne l’alato pensiero, “è andato ad abbaiare troppo vicino” al confine dell’. (non russo, ma in artigli e ossa della val di Sole). Quello che “se l’è cercata” era un runner, con la tuta e le scarpette (un umano, si specifica per gli antispecisti), era andato correre su una strada forestale, come a passeggio era un altro umano aggredito giorni prima da un(forse lo stesso serial killer?) in val di Rabbi. Un altro che è andato ad abbaiare troppo vicino, eccetera. Quando, di una donna in minigonna, qualcuno dice una bestialità simile, (un po’ di meno quando l’altra la dice il Papa), tutti insorgono e censurano. Sacrosanto. Se invece un runner (umano) viene sbranato ...