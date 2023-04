(Di venerdì 7 aprile 2023) Aleksandernuovamente al centro delle polemiche, questa volta direttamente dal suo Paese natale: la. Il numero uno della Uefa è stato appena rieletto alla presidenza della Federcalcio europea (era l’unico candidato) con un incarico che lo vedrà protagonista fino al 2027. Nel frattempo, il dirigente ha ricevuto accuse da diversi media sloveni, tra questi Prava, secondo i qualiavrebbe mentito su una voce in particolare del. Il documento sulle esperienze del presidente della Uefa è attualmente presente sui siti della Federcalcio europea e della Federcalcio della. A riportare la notizie del quotidiano sloveno è stato il profilo Twitter di @JU29ROTEAM NATO IERI, STORIA DI UN BUROCRATE MISTERIOSO Come sapete, Aleksander ?eferin è stato appena rieletto in modo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#Superlega, #Ceferin duro su #Juventus, #Barcellona e #RealMadrid: 'Un club è accusato di aver manomesso il bila… - napolista : #Ceferin accusato in Slovenia, ha falsificato il curriculum La Prava riporta che per essere presidente della Feder… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Ceferin accusato in Slovenia: «Curriculum falsificato»: Aleksander Ceferin nuovamente al centr… - nespoli50 : #Ceferin accusato di FALSO IN BILANCIO, pardon FALSO IN CURRICULUM. È un FALSO presidente. #uefamafia #FigcOut. Per… - oreste099510499 : @JU29ROTEAM Ma il fatto che il signor ceferin abbia come presidente dell'eca un certo presidente del psg al kelafi… -

Oggi a Lisbona, intanto, si celebra il Congresso con la rielezione di Aleksanderpresidente ... Il Barcellona, in sintesi, di corrompere gli arbitri. E il Real Madrid che, per questo, ...... in Spagna ha avuto forte eco l'intervista di Aleksandera un giornale sloveno nella quale ... 'Il titolo de La Vanguardia è falso, non abbiamonessuno, come corroborato dalla stessa ......secondo la stampa francese di rapimento, sequestro e tortura in una brutta storia che a che vedere con l'assegnazione dei Mondiali al Qatar. Insomma, parla e ricorda a intermittenza,

Ceferin, l'accusa dalla Slovenia: «Curriculum falsificato» Calcio e Finanza

Nel frattempo, il dirigente ha ricevuto accuse da diversi media sloveni, tra questi Prava, secondo i quali Ceferin avrebbe mentito su una voce in particolare del curriculum. Il documento sulle ...Il presidente della Uefa Ceferin è finito nel mirino dei media in Slovenia, che puntano il dito: “Falsificato il curriculum per l’elezione”. “ Aleksander Ceferin è solo fortunato che i media sloveni c ...