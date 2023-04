Cecchinato-Kecmanovic, semifinale ATP Estoril: programma, orario d’inizio, tv e streaming (Di venerdì 7 aprile 2023) Marco Cecchinato affronterà Miomir Kecmanovic nella semifinale del torneo ATP 250 di Estoril. L’azzurro si sta rendendo protagonista di una bella cavalcata sulla terra rossa portoghese, dove sta cercando di ritrovare quello smalto che in passato gli permise di raggiungere la semifinale del Roland Garros. Il tennista italiano incrocerà il quotato serbo in un testa a testa rovente, che metterà in palio la qualificazione all’atto conclusivo da disputare il giorno di Pasqua (dall’altra parte del tabellone il grande favorito è il norvegese Casper Ruud). Marco Cecchinato, che ha messo nel mirino il ritorno nella top-70 del ranking ATP, se la dovrà vedere con l’attuale numero 40 al mondo. Il 30enne ha perso l’unico precedente disputato contro il 23enne in occasione dei sedicesimi di finale ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 aprile 2023) Marcoaffronterà Miomirnelladel torneo ATP 250 di. L’azzurro si sta rendendo protagonista di una bella cavalcata sulla terra rossa portoghese, dove sta cercando di ritrovare quello smalto che in passato gli permise di raggiungere ladel Roland Garros. Il tennista italiano incrocerà il quotato serbo in un testa a testa rovente, che metterà in palio la qualificazione all’atto conclusivo da disputare il giorno di Pasqua (dall’altra parte del tabellone il grande favorito è il norvegese Casper Ruud). Marco, che ha messo nel mirino il ritorno nella top-70 del ranking ATP, se la dovrà vedere con l’attuale numero 40 al mondo. Il 30enne ha perso l’unico precedente disputato contro il 23enne in occasione dei sedicesimi di finale ...

