Cecchinato-Fokina | Estoril Open | ultime e dove vedere il match

(Di venerdì 7 aprile 2023) Quest’oggi alle 13, all’Estadio Millenium, si disputa iltra Marcoe Alejandro Davidovich, valido per i quarti di finale dell’. In palio c’è ovviamente un accesso alla semifinale da non fallire ed entrambi proveranno a raggiungerlo. Andiamo dunque aquali sono lein diretta l’incontro. Come arrivano(Photo credit: Federtennis)I due hanno giocato entrambi mercoledì e sono reduci da gare piuttosto intense. A partire da, che si è aggiudicato il derby italiano con Fognini in tre set: 4-6, 6-3 e 6-3. Una gara difficile, nonostante ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttocalcioS : 3 italiani nei quarti dei tornei ATP! All'#ATPEstoril, alle 13, Marco #Cecchinato ???? sfida Davidovich Fokina ????. Al… - gianmilan76 : RT @Tennista_Ita: Interessantissimo il programma odierno: - a #Marrakech primi quarti di finale #ATP in carriera per #Vavassori: trova #Ev… - Tennista_Ita : Interessantissimo il programma odierno: - a #Marrakech primi quarti di finale #ATP in carriera per #Vavassori: tro… - Tennis_Section : Estoril Open 2023: Alejandro Davidovich Fokina vs Marco Cecchinato Prediction, Odds & Pick - Deiana_Luca9 : RT @giovannipelazzo: I quarti di finale dell'ATP250 di Estoril ?? Il match tra #Cecchinato ???? e [3] Davidovich-Fokina ???? è in programma dom… -

Marcotorna in campo all'ora di pranzo per i quarti di finale del "Millennium Estoril Open", ... si gioca un posto nelle semifinali con spagnolo Alejandro Davidovich, n. 24 del ...SEGUI LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Davidovichscenderanno in campo oggi (venerdì 7 aprile) . I due giocatori sono pianificati come incontro d'...ESTADIO MILLENNIUM Ore 13:00 -vs (3) Davidovicha seguire - (6) Kecmanovic vs (2) Hurkacz o Zapata Miralles Non prima delle ore 18:00 - (4/WC) Bautista Agut o Halys vs Thiem a ...

LIVE Cecchinato-Davidovich Fokina, ATP Estoril 2023 in DIRETTA: azzurro sfavorito, ma crede nell'impresa OA Sport

All’Estoril, invece, dalle 13.00 italiane Marco Cecchinato se la vedrà con lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, infine a Bogotá, dalle 17.00 italiane Nuria Brancaccio scenderà in campo contro la ...Marco Cecchinato torna in campo all’ora di pranzo per i quarti di finale del “Millennium Estoril Open”, torneo ATP 250 dotato di un montepremi ...