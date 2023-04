Cecchinato-Davidovich Fokina oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Atp Estoril 2023

(Di venerdì 7 aprile 2023) Marcose la vedrà contro Alejandronei quarti di finale dell’ATP 250 di(Portogallo), torneo di scena sulla terra battuta della cittadina lusitana. Il siciliano torna in campo dopo le due belle vittorie ottenute rispettivamente contro l’ex top ten argentino Diego Schwartzman ed il connazionale Fabio Fognini. Adesso il faccia a faccia con la terza testa di serie della manifestazione che, dopo il bye all’esordio, ha battuto non senza faticare il sorprendente francese Luca van Assche. Tra i due giocatori non ci sono scontri diretti da registrare. Secondo le quote dei bookmakers a partire con i favori del pronostico sarà lo spagnolo, chiamato ad ottenere punti preziosi per cercare di ammortizzare quelli della finale del Masters 1000 di Montecarlo in scadenza la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tennis_Section : Estoril Open 2023: Alejandro Davidovich Fokina vs Marco Cecchinato Prediction, Odds & Pick - Deiana_Luca9 : RT @giovannipelazzo: I quarti di finale dell'ATP250 di Estoril ?? Il match tra #Cecchinato ???? e [3] Davidovich-Fokina ???? è in programma dom… - giovannipelazzo : I quarti di finale dell'ATP250 di Estoril ?? Il match tra #Cecchinato ???? e [3] Davidovich-Fokina ???? è in programma… - Deepnightpress : Pronostico Alejandro Davidovich Fokina vs Marco Cecchinato ATP Estoril 07-04-23 #Cecchinato #ATPEstoril #ATP… - giovannipelazzo : Il derby azzurro è di Cecchinato ?????? Marco rimonta un Fabio Fognini ???? non al meglio, che cede 4-6 6-3 6-3 e chiu… -

ESTADIO MILLENNIUM Ore 13:00 -vs (3)Fokina a seguire - (6) Kecmanovic vs (2) Hurkacz o Zapata Miralles Non prima delle ore 18:00 - (4/WC) Bautista Agut o Halys vs Thiem a ...TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIFokina scenderanno in campo venerdì 7 aprile ad orario ancora da definire . La copertura televisiva del torneo è affidata a ...Marcosi è qualificato per i quarti di finale del torneo ATP 250 di Estoril, in Portogallo, ...il finalista del Roland Garros 2018 il vincente del match fra lo spagnolo Alejandro...

LIVE Cecchinato-Davidovich Fokina, ATP Estoril 2023 in DIRETTA: azzurro sfavorito, ma crede nell'impresa OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca di Cecchinato-Fognini Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di quarti di finale dell’ATP 250 dell’Estoril tra Marco ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...