"C'è un cobra a bordo, state calmi": pilota di aereo costretto all'atterraggio di emergenza (Di venerdì 7 aprile 2023) Per motivi ancora da chiarire, un cobra del Sudafrica "Naja nivea", tra le specie più aggressive del continente, è riuscito a salire a bordo di un volo privato diretto da Bloemfontein a Pretoria. Il capitano Rudolph Erasmus ha avvisato i quattro passeggeri a bordo con un messaggio inquietante: "Ascoltate, c'è un serpente all'interno dell'aereo, è sotto il mio sedile, quindi cerchiamo di scendere a terra il prima possibile". "Ho avvertito una strana sensazione di freddo, come se qualcosa strisciasse sulla mia camicia – ha raccontato l'uomo alla Bbc – Quando mi sono girato a sinistra e ho guardato in basso, ho visto il cobra che arretrava la testa sotto il sedile". I cobra del Sudafrica sono responsabili della metà dei decessi causati ogni anno nel Paese dai serpenti: possono iniettare ...

