“Ce la farò”. Medici stupiti dalla reazione di Berlusconi: aumenta l'ottimismo (Di venerdì 7 aprile 2023) Ore di ansia per la salute di Silvio Berlusconi, ma trapela ottimismo al terzo giorno in ospedale. Il leader di Forza Italia, ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano, sta rispondendo in maniera positiva al trattamento a cui è stato sottoposto. Una reazione che avrebbe stupito anche gli stessi sanitari. Il Cav ha trascorso due notti nel reparto guidato dal medico di fiducia, Alberto Zangrillo, e il bollettino medico diffuso ieri, l'unico finora, ha confermato un'infezione polmonare aggravata da una leucemia mielomonocitica cronica, di cui è affetto da tempo. "È dura, ma ce la farò anche questa volta. Sono riuscito, anche in situazioni difficili e delicate, a ritirarmi su", le parole di Berlusconi in una telefonata pubblicata da ‘Il Giornale'. Sul suo stato di salute uno dei primi a ... Leggi su iltempo (Di venerdì 7 aprile 2023) Ore di ansia per la salute di Silvio, ma trapelaal terzo giorno in ospedale. Il leader di Forza Italia, ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano, sta rispondendo in maniera positiva al trattamento a cui è stato sottoposto. Unache avrebbe stupito anche gli stessi sanitari. Il Cav ha trascorso due notti nel reparto guidato dal medico di fiducia, Alberto Zangrillo, e il bollettino medico diffuso ieri, l'unico finora, ha confermato un'infezione polmonare aggravata da una leucemia mielomonocitica cronica, di cui è affetto da tempo. "È dura, ma ce laanche questa volta. Sono riuscito, anche in situazioni difficili e delicate, a ritirarmi su", le parole diin una telefonata pubblicata da ‘Il Giornale'. Sul suo stato di salute uno dei primi a ...

