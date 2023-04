“Ce la farà anche stavolta” I fan si stringono a Berlusconi | GUARDA

Leggi su iltempo

(Di venerdì 7 aprile 2023) Diversi ammiratori di Silviofuori dal San Raffaele a Milano per dare sostegno all'ex presidente del Consiglio ricoverato in terapia intensiva dallo scorso mercoledì per un infezione polmonare legata a una leucemia cronica. "Gli ho scritto una lettera, è un campione", ha spiegato uno dei fan del Cavaliere, che ha poi continuato: "Gli altri pensano al grano. Una persona come lui che parla di lavoro alla sua età: gli auguro altri 200 anni, non solo 100”. "Ce la facciamo, ce la facciamo. Non mi sposterò da qui finché il presidente non tornerà ad Arcore. Sono qui per manifestare l'affetto e la solidarietà all'amico Silvio. Stiamo aspettando, è questione di giorni, ce laquesta volta, perché è forte, è un leone e di Silvio ce n'è solo uno". Predica ottimismo Marco Macrì, fan del leader di Forza Italia, arrivato di buon ...