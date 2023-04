Cavani: «Non sono venuto al Valencia per ritirarmi, voglio fare un percorso in questo club» (Di venerdì 7 aprile 2023) Edinson Cavani, attaccante del Valencia, ha parlato ai canali ufficiali de La Liga circa il suo immediato futuro. Le dichiarazioni Edinson Cavani, attaccante del Valencia, ha parlato ai canali ufficiali de La Liga. PAROLE – «Non sono venuto al Valencia per ritirarmi, voglio fare un percorso in questo club. E più di ogni altra cosa spero che le cose possano andare bene. Se un giorno dovessi sentire che le cose non vanno, con tutto l’amore e il rispetto del mondo comunicherò alla società e alla gente che lascio il calcio, ma oggi spero solo che il Valencia possa arrivare dove dovrebbe stare. Non ho mai vissuto una situazione del genere (si ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 aprile 2023) Edinson, attaccante del, ha parlato ai canali ufficiali de La Liga circa il suo immediato futuro. Le dichiarazioni Edinson, attaccante del, ha parlato ai canali ufficiali de La Liga. PAROLE – «Nonalperunin. E più di ogni altra cosa spero che le cose possano andare bene. Se un giorno dovessi sentire che le cose non vanno, con tutto l’amore e il rispetto del mondo comunicherò alla società e alla gente che lascio il calcio, ma oggi spero solo che ilpossa arrivare dove dovrebbe stare. Non ho mai vissuto una situazione del genere (si ...

