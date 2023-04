Cavani: «Non ho mai dovuto vivere una situazione come quella del Valencia» (Di venerdì 7 aprile 2023) Edinson Cavani a Napoli se lo ricordano tutti. Oggi gioca nel Valencia che fu di Gattuso (esonerato) e ora di Ruben Baraja. L’attaccante, ex Psg anche, è stato intervistato dai canali ufficiali della Liga: «Il calcio ti dà tante cose, ma te ne toglie altre». In filigrane si legge una certa amarezza per una stagione con il club spagnolo che era iniziata sotto i migliori auspici ma che adesso vede il Valencia combattere per rimanere in Liga. Cavani a 36 anni sente spesso voci esterne sul suo possibile ritiro, ma lui non ha nessuna intenzione di abbandonare il pallone: «Se un giorno sentirò che le cose non stanno andando, con tutto l’amore e il rispetto del mondo lo comunicherò al club e alla gente e lascerò il calcio… ma oggi quello che più mi auguro è che il Valencia faccia bene». Il ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 7 aprile 2023) Edinsona Napoli se lo ricordano tutti. Oggi gioca nelche fu di Gattuso (esonerato) e ora di Ruben Baraja. L’attaccante, ex Psg anche, è stato intervistato dai canali ufficiali della Liga: «Il calcio ti dà tante cose, ma te ne toglie altre». In filigrane si legge una certa amarezza per una stagione con il club spagnolo che era iniziata sotto i migliori auspici ma che adesso vede ilcombattere per rimanere in Liga.a 36 anni sente spesso voci esterne sul suo possibile ritiro, ma lui non ha nessuna intenzione di abbandonare il pallone: «Se un giorno sentirò che le cose non stanno andando, con tutto l’amore e il rispetto del mondo lo comunicherò al club e alla gente e lascerò il calcio… ma oggi quello che più mi auguro è che ilfaccia bene». Il ...

