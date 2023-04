Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Cavani fa una scioccante rivelazione: 'Mai vissuto niente di simile': L'ex attaccante del Napoli e del Psg svela t… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: #Cavani sta vivendo una situazione surreale al Valencia - calciomercatoit : ???#Valencia - lo sfogo di #Cavani: 'Mai vissuta una situazione del genere' - CalcioWeb : L'attaccante #Cavani valuta il futuro: probabile il ritorno in #SerieA, ma solo ad una condizione - fanpage : #Cavani sta vivendo una situazione surreale al Valencia -

VALENCIA (SPAGNA) - " Il calcio ti dà tante cose, ma te ne toglie altre ". Così Edinson, intervistato ai canali ufficiali de La Liga , ha raccontato tutte le difficoltà, personali e professionali, vissute negli ultimi tempi. Il ' Matador ' ha anche voluto smentire le voci di un ...L'esperienza al Valencia si sta rivelando particolarmente deludente per Edinson: lo sfogo dell'attaccante inintervistaDopo aver lasciato il Manchester United, Edinsonnon avrebbe immaginato di viverestagione così difficile sposando il progetto Valencia. ...... Marco Zanni direttore di Coldiretti Modena, Stefanocomponente di Giunta Coldiretti Modena, ... L'intervento in progetto prevede la forestazione disuperficie complessiva di 6000 mq, dove ...

Cavani fa una scioccante rivelazione: "Mai vissuto niente di simile" Corriere dello Sport

Una situazione inedita e mai vissuta prima in carriera e che Cavani racconta così: "Non ho mai dovuto vivere una situazione del genere. A volte le cose vanno affrontate e non c'è altro modo". Cavani ...L’esperienza al Valencia si sta rivelando particolarmente deludente per Edinson Cavani: lo sfogo dell’attaccante in una intervista Dopo aver lasciato il Manchester United, Edinson Cavani non avrebbe i ...