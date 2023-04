Catturato il latitante Giuseppe Zappia. Scovato con la moglie nelle campagne di Taurianova (Di venerdì 7 aprile 2023) E’ stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Taurianova il narcotrafficante Giuseppe Zappia , cl. 1981, latitante dal gennaio 2021, sorpreso mentre si allontanava a bordo di un fuoristrada dalle... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 7 aprile 2023) E’ stato arrestato dai carabinieri della Compagnia diil narcotrafficante, cl. 1981,dal gennaio 2021, sorpreso mentre si allontanava a bordo di un fuoristrada dalle...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgrRaiCalabria : #Taurianova (RC) Catturato dai @_Carabinieri_ il latitante Giuseppe Zappia. Condannato a 10 anni per associazione… - CN24_tv : Catturato il latitante Giuseppe Zappia: si nascondeva con la moglie in una zona “strategica” ?? QUI ?… - LaCittaSalerno : Latitante catturato a Cava de' Tirreni, in manette due fiancheggiatori Leggi qui --> - TgrRai : RT @TgrRaiCalabria: Blitz dei carabinieri a Rosarno, catturato il latitante Michelangelo Raso - TgrRaiCalabria : Blitz dei carabinieri a Rosarno, catturato il latitante Michelangelo Raso -