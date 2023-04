Caso plusvalenze, intercettazione telefonica della Juventus: inguaia la Roma (Di venerdì 7 aprile 2023) Caso plusvalenze, un'intercettazione telefonica tra due dirigenti Juventus inguaia la Roma L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 7 aprile 2023), un'tra due dirigentilaL'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : Grande giornata ieri nella capitale, con la procura federale e la guardia di finanza che hanno fatto irruzione nell… - mirkonicolino : Tra i promotori del ricorso per assegnare lo scudetto 2018-2019 al #Napoli, c'è un avvocato che a dicembre 2022 in… - Mariusmaior1 : RT @Gianpaolo_5: “Plusvalenze, per Roma e Lazio sentenza sportiva dopo l'estate'. Ma la giustizia sportiva non doveva essere tempestiva? O… - Essere_Ignoto : RT @Gianpaolo_5: “Plusvalenze, per Roma e Lazio sentenza sportiva dopo l'estate'. Ma la giustizia sportiva non doveva essere tempestiva? O… - BlackWhite1977 : RT @AntoParrinello: A Napoli proroga plus di altri 6 mesi per il caso Osimhen! ?????? Mi viene da ridere. A Torino,invece, tutto in una notte??… -