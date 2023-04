Caso Orlandi, nuove indagini. Il Vaticano: “Vogliamo fare chiarezza sulla vicenda” (Di venerdì 7 aprile 2023) Città del Vaticano – L’Ufficio del Promotore di Giustizia Vaticano conferma che martedì prossimo, dopo Pasqua, riceverà il fratello di Emanuela Orlandi, Pietro (leggi qui). Lo fa sapere il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, che precisa: “L’incontro è stato richiesto da quest’ultimo, che sarà accompagnato dal proprio avvocato, al fine di rendere proprie dichiarazioni e offrire eventuali informazioni in suo possesso nell’ambito del fascicolo aperto dal promotore di Giustizia Vaticano a gennaio di quest’anno, a seguito di alcune recenti dichiarazioni sulla scomparsa della sorella”. “L’Ufficio del Promotore conferma la volontà della Santa Sede di fare chiarezza sulla vicenda, anche alla luce delle recenti dichiarazioni di Pietro ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 7 aprile 2023) Città del– L’Ufficio del Promotore di Giustiziaconferma che martedì prossimo, dopo Pasqua, riceverà il fratello di Emanuela, Pietro (leggi qui). Lo fa sapere il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, che precisa: “L’incontro è stato richiesto da quest’ultimo, che sarà accompagnato dal proprio avvocato, al fine di rendere proprie dichiarazioni e offrire eventuali informazioni in suo possesso nell’ambito del fascicolo aperto dal promotore di Giustiziaa gennaio di quest’anno, a seguito di alcune recenti dichiarazioniscomparsa della sorella”. “L’Ufficio del Promotore conferma la volontà della Santa Sede di, anche alla luce delle recenti dichiarazioni di Pietro ...

