' Caso Montesi' | 70 anni fa un delitto senza colpevole

Leggi su agi

(Di venerdì 7 aprile 2023) AGI - “Fiori bianchi sul feretro della ragazza morta a Ostia. Una disgrazia secondo la polizia”. “La polizia ha scelto la versione della disgrazia. Molti punti oscuri”. Sono i due titoli che “Corriere della Sera”, da un lato, e “Paese Sera” dall'altro, dedicano il 17 aprile 1953 al ritrovamento di Wilma, 21, romana, fidanzata, promessa sposa entro l'anno, figlia di un falegname, il corpo riverso sulla battigia di Tor Vajanica, a sud di Ostia, sei giorni prima, sabato 11 aprile. Fino ad allora dell'episodio non v'è alcuna traccia sui giornali. Eppure da quest'oscura morte nasce il “”, ancora irrisolto a 70di distanza, ilpiù clamoroso dal dopoguerra in poi, perché finisce per coinvolgere governo e opposizione, magistrati e giornalisti, prelati e ...