Caso Ilaria Alpi | quei traffici segreti degli italiani in Somalia con i nemici degli Usa

(Di venerdì 7 aprile 2023) Sarà probabilmente il Copasir a occuparsi dei possibili intrecci tra l’organizzazione clandestina Gladio – chiusa ufficialmente nel 1990 – e due attentati eccellenti, quello che colpì Giovanni Falcone, la moglie e la scorta a Capaci e l’agguato mortale di Mogadiscio del 1994, dove morirono la giornalista Raie il video-operatore Miran Hrovatin. Il documento inedito che TPI ha pubblicato la scorsa settimana ha riaperto ildella struttura Nato “Stay Behind” attiva in Italia sulla base di un accordo tra i Servizie la Cia: in base al documento, l’organizzazione sembrerebbe essere sopravvissuta anche dopo la fine della Guerra Fredda semplicemente cambiando forma e obiettivi. Il senatore del Partito democratico Walter Verini ha annunciato la richiesta di un «immediato intervento» che verrà ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FPugliaVE : RT @vditrapani: Ancora una volta fatti nuovi sull'assassinio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin arrivano da inchieste giornalistiche. La verit… - Sensei928835122 : RT @Tg3web: A quasi 30 anni di distanza, non c'è ancora una verità sull'assassinio in Somalia della giornalista del Tg3 Ilaria Alpi e del s… - antobon2 : RT @vditrapani: Ancora una volta fatti nuovi sull'assassinio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin arrivano da inchieste giornalistiche. La verit… - BrunellaCalabre : RT @vditrapani: Ancora una volta fatti nuovi sull'assassinio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin arrivano da inchieste giornalistiche. La verit… - FeudoFrancesca1 : RT @vditrapani: Ancora una volta fatti nuovi sull'assassinio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin arrivano da inchieste giornalistiche. La verit… -

... tra gli altri, il giudice Marco Billi, la psicoterapeutaCarosi, il giornalista Alberto ... perché andare avanti è l'unico modo per far emergere la verità, la mia esperienza con ildi mio ...Poi sai cara consigliera, il "toi popa" è intollerabile. Lo è sempre. Lo è a maggior ragione ... Il "toi popa" sta a significare che una donna, in questouna giovane donna, che pensa di dare ...IlNextAppennino I solerti media ci spiegano anche che in occasione della cerimonia per ... Oggi c'èCucchi , ad esempio. Le tocca presiedere alla presentazione del docufilm " Le crepe della ...

Caso Ilaria Alpi: quei traffici segreti degli italiani in Somalia con i nemici degli Usa TPI

«Ci sono ancora strade per poter indagare e arrivare a sapere di più sui questo doppio assassinio. Mi auguro che i nuovi atti scoperti vengano rapidamente acquisiti dalla magistratura. sono fondamenta ...Incredibile vittoria nella semifinale di andata di CEV Cup dell’Agil Novara che ha superato a sorpresa le imbattibili turche ...