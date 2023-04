Caserta Decide | “Ritardo del PNNR su asili nido è devastante per la parità di genere”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 7 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSui ritardi che l’Italia ha accumulato riguardo i progetti del PNRR, è estremamente preoccupante quello relativo ai fondi per i 2189 interventi previsti in tema di servizi per l’infanzia, non solo per le opportunità che materialmente rischiamo di perdere, ma per il loro significato e le loro ricadute. Parliamo di 4,6 miliardi di euro, necessari per far raggiungere al nostro Paese almeno la media europea di posti disponibili neglinella fascia di età 0-3 anni (parliamo di un posto ogni 3 bambini). Perché ci preoccupa molto questo filone di progetti? Dalla nostra indagine cittadina, è emerso che la presenza die servizi per l’infanzia è il punto cruciale della possibilità di conciliare i tempi di vita e lavoro delle famiglie. La possibilità di usufruire di questi servizi consente, inoltre, ...