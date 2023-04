Carte segrete Usa-Nato finite online coi dettagli dell’attacco ucraino (Di venerdì 7 aprile 2023) La notizia è di quelle clamorose. Alcune Carte segrete, classificate top secret, degli Stati Uniti e della Nato sui piani per rafforzare l’esercito ucraino sono state pubblicati sui social. All’interno si trovano anche dettagli militari in vista dell’offensiva contro la Russia prevista per fine aprile. A confermarlo al New York Times sono fonti dell’intelligence americana. Ovviamente il Pentagono ha aperto un’indagine, ma il danno ormai è fatto. I documenti sono stati pubblicati su Twitter e Telegram, piattaforma molto utilizzata in Russia e diventata strumento di guerra e propaganda durante il conflitto tra Mosca e Kiev. Non è ancora ben chiaro come sia stata possibile una simile fuga di notizie. Secondo alcuni analisti militari, i documenti prima di finire online sarebbero stati ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 7 aprile 2023) La notizia è di quelle clamorose. Alcune, classificate top secret, degli Stati Uniti e dellasui piani per rafforzare l’esercitosono state pubblicati sui social. All’interno si trovano anchemilitari in vista dell’offensiva contro la Russia prevista per fine aprile. A confermarlo al New York Times sono fonti dell’intelligence americana. Ovviamente il Pentagono ha aperto un’indagine, ma il danno ormai è fatto. I documenti sono stati pubblicati su Twitter e Telegram, piattaforma molto utilizzata in Russia e diventata strumento di guerra e propaganda durante il conflitto tra Mosca e Kiev. Non è ancora ben chiaro come sia stata possibile una simile fuga di notizie. Secondo alcuni analisti militari, i documenti prima di finiresarebbero stati ...

