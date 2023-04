Carte segrete Nato finite sui social: cosa contengono e chi le ha diffuse (Di venerdì 7 aprile 2023) Roma, 7 apr – Come è potuto accadere che Carte segrete dell’intelligence Usa e della Nato siano state sbattute sui social? Chi ha fatto circolare quelle informazioni “top secret” su Twitter e Telegram? Le ipotesi si sprecano e sprecheranno, quel che è certo è però che i servizi americani non hanno fatto una bella figura. Di più, potremmo senz’altro parlare della prima clamorosa falla statunitense da un anno a questa parte. Ma cosa contengono queste Carte segrete pubblicate online? Sono nello specifico relative a piani segreti di Washington e della Nato per rafforzare l’esercito di Kiev in vista di un probabile attacco russo. A renderlo noto è stato il New York Times, citando alti funzionari della Casa Bianca. “Siamo a conoscenza delle ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 7 aprile 2023) Roma, 7 apr – Come è potuto accadere chedell’intelligence Usa e dellasiano state sbattute sui? Chi ha fatto circolare quelle informazioni “top secret” su Twitter e Telegram? Le ipotesi si sprecano e sprecheranno, quel che è certo è però che i servizi americani non hanno fatto una bella figura. Di più, potremmo senz’altro parlare della prima clamorosa falla statunitense da un anno a questa parte. Maquestepubblicate online? Sono nello specifico relative a piani segreti di Washington e dellaper rafforzare l’esercito di Kiev in vista di un probabile attacco russo. A renderlo noto è stato il New York Times, citando alti funzionari della Casa Bianca. “Siamo a conoscenza delle ...

