Carolina Crescentini incanta i Ciak d’Oro delle serie: l’attrice premiata in TV da Flavio Natalia e Omar Schillaci (Di venerdì 7 aprile 2023) Carolina Crescentini è la miglior attrice italiana secondo il pubblico dei Ciak d'Oro delle serie TV: la premiazione in TV su Sky Tg24 L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 7 aprile 2023)è la miglior attrice italiana secondo il pubblico deid'OroTV: la premiazione in TV su Sky Tg24 L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Kat82131855 : RT @shadesloki: carolina crescentini ha fatto vincere (anche) paola vinci. massimiliano caiazzo ha fatto vincere carmine di salvo. noi abbi… - _Marika_aa : RT @shadesloki: carolina crescentini ha fatto vincere (anche) paola vinci. massimiliano caiazzo ha fatto vincere carmine di salvo. noi abbi… - infoitcultura : Lillo Petrolo con Carolina Crescentini in un film sul bullismo: «Ero un bimbo obeso, l'ho vissuto sulla mia pelle» - Fabiana48721036 : RT @conmoderazione: Semplicemente Carolina Crescentini e Massimiliano Caiazzo prendendo tutto ciò che meritano? - gioiaisherself : RT @shadesloki: carolina crescentini ha vinto anche per mare fuori, grazie per aver dato voce ad un personaggio come paola vinci ?? ci manc… -