Carne sintetica e ‘vilipendio’ della tradizione: il cibo non è puro nutrirsi e a Pasqua va ricordato (Di venerdì 7 aprile 2023) La mia paziente, che si definisce ormai ex-anoressica, esordisce in seduta, parlandomi di quello che sta accadendo intorno alla questione alimentare, tra dibattiti e polemiche – per la verità assai più le seconde che i primi – su farine di grillo, carni sintetiche, vilipendio delle tradizioni culinarie italiane e così via. Lei, che del cibo ha fatto un vessillo di amore mancato, lei, che, per parafrasare Lacan, si è rifiutata per anni di mangiare alla tavola dell’Altro, negando con il cibo in primis la relazione, adesso, dopo il profondo viaggio nei suoi inferi di controllo, rifiuto e autarchia emotiva, mi sembra una dolente paladina del versante simbolico del cibo, della sua componente culturale e sociologica, del suo lessico relazionale, che va ben oltre il puro nutrirsi. E non si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) La mia paziente, che si definisce ormai ex-anoressica, esordisce in seduta, parlandomi di quello che sta accadendo intorno alla questione alimentare, tra dibattiti e polemiche – per la verità assai più le seconde che i primi – su farine di grillo, carni sintetiche, vilipendio delle tradizioni culinarie italiane e così via. Lei, che delha fatto un vessillo di amore mancato, lei, che, per parafrasare Lacan, si è rifiutata per anni di mangiare alla tavola dell’Altro, negando con ilin primis la relazione, adesso, dopo il profondo viaggio nei suoi inferi di controllo, rifiuto e autarchia emotiva, mi sembra una dolente paladina del versante simbolico delsua componente culturale e sociologica, del suo lessico relazionale, che va ben oltre il. E non si ...

