Capannori | la storia della villa del fedelissimo di Maduro e di miss Venezuela congelata dalla Guardia di finanza

(Di venerdì 7 aprile 2023) Ladidi Lucca ha «congelato» ladell’Uccelliera, riconducibile a Maiker Josè Moreno Perez. Ovvero ilno 57enne con un passato nei servizi segreti e considerato uno dei fedelissimi del presidente Nicolas. E per questo è finito nella blacklist di tanti Stati in giro per il mondo, mentre sulla sua testa pende anche una taglia di 5 milioni di dollari. È accusato di due omicidi e fino allo scorso anno è stato presidentecorte suprema di giustizia del. Negli Stati Uniti lo accusano di far parte di una rete di narcotrafficanti internazionali. La proprietaria ufficiale, che ha un valore di 6 milioni di euro e sorge sulle colline di, è la moglie ...

La moglie Debora La moglie di Perez, che ha preso residenza anel 2015, non risulta avere alcuna fonte di reddito. L'acquisto della villa era stato saldato attraverso alcuni bonifici che ...C'è una villa ala cuiporta dritti a migliaia di chilometri più a sud - ovest, in Venezuela. È una casa di lusso che però è legata a delle vicende nel paese sudamericano che non sono molto chiare, ...... Emiliano Fossi, ma ricordandoci della suadi amministratore locale gli rivolgiamo subito ... come dichiarò in visita ae come ha dimostrato anche sul suo territorio Non vorremmo che ...

Capannori, la storia della villa del fedelissimo di Maduro e di miss ... Open

E le stanze degli archivi, storico e dell'urbanistica ... Sarò ripetitivo, ma insisto lo stesso nel dire che a Capannori sembra di stare in mezzo a tante code senza un capo, non c'è più la chiarezza ...Una vera e propria altra storia, un disastro che grava sulle spalle dei cittadini altopascesi, che purtroppo vedono avverarsi le nostre previsioni, dettate dall’analisi lucida della realtà e una ...