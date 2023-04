Candreva, settimo gol contro l’Inter: supera Causio per presenze e ferma sull’1-1 Inzaghi (Di venerdì 7 aprile 2023) Più che essere belli, bisognava vincere. E all’Arechi l’Inter non ha né vinto, né ha mostrato un gioco spumeggiante. contro la Salernitana Inzaghi deve accontentarsi di un punto e della sesta partita di fila senza vittorie. Come se non bastasse l’1-1 di Salerno ha il sapore beffardo del passato che si ripresenta. Al gol di Gosens in avvio, risponde infatti l’ex Antonio Candreva con un cross sbagliato che si trasforma nel più letale dei tiri. E’ la serata perfetta per l’esterno azzurro che supera Causio al 30esimo posto per numero di presenze in Serie A (461) e segna la settima rete contro quella che era già la sua vittima preferita. l’Inter sembra aver perso idee, è poco lucida sotto porta e sembra aver smarrito la brillantezza ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 aprile 2023) Più che essere belli, bisognava vincere. E all’Arechinon ha né vinto, né ha mostrato un gioco spumeggiante.la Salernitanadeve accontentarsi di un punto e della sesta partita di fila senza vittorie. Come se non bastasse l’1-1 di Salerno ha il sapore beffardo del passato che si ripresenta. Al gol di Gosens in avvio, risponde infatti l’ex Antoniocon un cross sbagliato che si trasforma nel più letale dei tiri. E’ la serata perfetta per l’esterno azzurro cheal 30esimo posto per numero diin Serie A (461) e segna la settima retequella che era già la sua vittima preferita.sembra aver perso idee, è poco lucida sotto porta e sembra aver smarrito la brillantezza ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #SalernitanaInter, la serata perfetta di #Candreva: supera Causio per presenze in Serie A (è 30esimo da solo in cla… -

Nicola Corrent: il motore del centrocampo dalle imprese storiche ... la squadra sogna la serie A ma alla fine del campionato ottiene solo il settimo posto. Nicola ... La squadra è ambiziosa grazie ad una rosa che annovera tra gli altri Jimenez, Kharja, Candreva e gli ... La Salernitana scappa due volte, ma il Bologna c'è: finisce 2 - 2 La Salernitana colpisce subito: c'è un tiro di Dia al 4' e poi il vantaggio al settimo, susseguente ad un calcio d'angolo (che non c'è, male l'assistente Lombardo) con assist di Candreva per Pirola, ... Milan applausi, stesa l'Atalanta. L'Udinese fermata dallo Spezia. L'Inter ricasca a Bologna ...la seconda sconfitta consecutiva e si allontana dal settimo posto. Paulo Sousa decide di stravolgere una Salernitana in crisi che viene da tre sconfitte, inserendo Kastanos e spostando Candreva alle ... ... la squadra sogna la serie A ma alla fine del campionato ottiene solo ilposto. Nicola ... La squadra è ambiziosa grazie ad una rosa che annovera tra gli altri Jimenez, Kharja,e gli ...La Salernitana colpisce subito: c'è un tiro di Dia al 4' e poi il vantaggio al, susseguente ad un calcio d'angolo (che non c'è, male l'assistente Lombardo) con assist diper Pirola, ......la seconda sconfitta consecutiva e si allontana dalposto. Paulo Sousa decide di stravolgere una Salernitana in crisi che viene da tre sconfitte, inserendo Kastanos e spostandoalle ... Candreva, settimo gol contro l'Inter: supera Causio per presenze e ... SPORTFACE.IT