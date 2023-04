Candreva risponde a Gosens al 90°, Salernitana-Inter 1-1 (Di venerdì 7 aprile 2023) SALERNO (ITALPRESS) – L'Inter sciupa una valanga di palle gol e viene punita all'Arechi. Salernitana sempre in partita, a dispetto di un dominio, quello dei nerazzurri, a tratti imbarazzanti. Ochoa migliore in campo, Lukaku, invece, sbaglia tanti gol, i ragazzi di Inzaghi sono stati quantomai imprecisi sotto porta mantenendo a galla gli avversari fino al triplice fischio e, allo scoccare del 90?, è stato l'ex di turno, Antonio Candreva, a punire l'Inter con un tiro-cross che si trasforma in un colpo da biliardo e che pareggia il vantaggio di Gosens per l'1-1 finale. Pronti via e Gosens gela l'Arechi. La sponda è di Lukaku, il tiro all'angolino consequenziale alla fuga a Bronn: 0-1. La Salernitana è di ghiaccio, Correa per Lukaku, palla che sfila ad un passo dal palo. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) SALERNO (ITALPRESS) – L'sciupa una valanga di palle gol e viene punita all'Arechi.sempre in partita, a dispetto di un dominio, quello dei nerazzurri, a tratti imbarazzanti. Ochoa migliore in campo, Lukaku, invece, sbaglia tanti gol, i ragazzi di Inzaghi sono stati quantomai imprecisi sotto porta mantenendo a galla gli avversari fino al triplice fischio e, allo scoccare del 90?, è stato l'ex di turno, Antonio, a punire l'con un tiro-cross che si trasforma in un colpo da biliardo e che pareggia il vantaggio diper l'1-1 finale. Pronti via egela l'Arechi. La sponda è di Lukaku, il tiro all'angolino consequenziale alla fuga a Bronn: 0-1. Laè di ghiaccio, Correa per Lukaku, palla che sfila ad un passo dal palo. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DonDie_Sospeso : Un vero signore, Candreva, per come non risponde a quella chiavica di intervistatore @DAZN_IT. Grazie Antonio. PS C… - sportli26181512 : L'Inter spreca troppo e non vince più: la Salernitana fa 1-1 al 90' con un 'cross' di Candreva: L'Inter spreca trop… - CampaignDiary : RT @tvdellosport: ???? ?????????????????????? ?????????? ??'???????????? I nerazzurri non vanno oltre l'1-1 contro la Salernitana di Sousa e rischiano di scivolar… - tvdellosport : ???? ?????????????????????? ?????????? ??'???????????? I nerazzurri non vanno oltre l'1-1 contro la Salernitana di Sousa e rischiano di sc… - Gazzetta_it : L'Inter spreca troppo e non vince più: la Salernitana fa 1-1 al 90' con un 'cross' di Candreva -