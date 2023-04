Candreva protagonista | supera Causio per presenze e punta l’Inter | i nerazzurri la sua vittima preferita

Leggi su sportface

(Di venerdì 7 aprile 2023) Ci sono calciatori che entrano nella storia passando dalle porte secondarie. Pur non avendo rispettato a pieno il carico di aspettative che aveva contribuito a creare, Antoniosi gode un posto privilegiato nel calcio italiano. L’esterno della Salernitana nel match da ex controdi Simone Inzaghi supererà Francoper numero di(460) attestandosi in solitaria al trentesimo posto dei calciatori più presenti del nostro campionato. Da quel momento il tuttofare romano, classe 1987 ma con una carriera che sembra essere ancora lunga, può solo scalare una classifica di nomi illustri. Con De Rossi, Altafini,e Costacurta alle spalle, i prossimi obiettivi sono Baresi (470), Del Piero (478), Pirlo (493). Ma ragionando più nel presente, il prossimo traguardo è una sfida da ex ...