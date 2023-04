Cancellare la squalifica di Lukaku come segno di civiltà e crescita (Di venerdì 7 aprile 2023) L'arbitro Massa ha espulso Lukaku per l'eccessiva esultanza davanti ai tifosi juventini presenti nel primo anello d ella Tribuna Sud : non ha dato il giusto peso alle offese e ad altre porcherie ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 7 aprile 2023) L'arbitro Massa ha espulsoper l'eccessiva esultanza davanti ai tifosi juventini presenti nel primo anello d ella Tribuna Sud : non ha dato il giusto peso alle offese e ad altre porcherie ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Cancellare la squalifica di #Lukaku come segno di civiltà e crescita: Leggi il commento del Direttore del Corriere… - nicola7916 : @ReginaPH77 @ara4everr Il punto che non si può cancellare: la storia. 6 mesi! Poi uscito in un momento che neanche… - lorenzonesi : @FBiasin dovrebbero cancellare la squalifica di Lukaku non ha offeso nessuno, anzi è stato gravemente offeso lui - LeclercInterN1 : @FBiasin Lukaku è stato ESPULSO per QUESTO. @FIGC @AIA_it Cancellare la squalifica di Lukaku è l'UNICO modo di salv… - Laly_91_ : @denzelfanclub11 @DanieleDalMoro1 @grandesorella__ @quellicomeme71 Non generalizzare, perché ci sono denzzzers molt… -