Campionato Primavera 1 | 26ª giornata | partite in diretta TV e streaming Sportitalia

Il Campionato Primavera 1 non gioca a Pasqua, ma a Pasquetta sì. Oggi comincia la ventiseiesima giornata, lunedì l'Inter con la Fiorentina che – a differenza della squadra di Chivu eliminata dalla Roma – si è qualificata per la finale di coppa. Cesena-Verona venerdì 7 aprile ore 14 – diretta TV Sportitalia (60 DTT, streaming su app) Empoli-Frosinone venerdì 7 aprile ore 16 – diretta TV Solocalcio (58 tivùsat, streaming su app Sportitalia) Torino-Sassuolo venerdì 7 aprile ore 18 – diretta TV Solocalcio (58 tivùsat, streaming su app Sportitalia) Cagliari-Juventus sabato 8 aprile ore 10.30 – diretta TV Sportitalia (60 DTT, streaming su app)

