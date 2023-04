Campania, maltempo nel weekend di Pasqua: previsti vento e grandine (Di venerdì 7 aprile 2023) maltempo nel weekend di Pasqua. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato una allerta meteo per piogge e temporali valido su tutta la Campania dalle 8 alle 23.59 di domani sabato 8 aprile. Il livello di criticità, ossia del rischio idrogeologico per temporali, è giallo su tutto il territorio. Campania, allerta meteo per il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 7 aprile 2023)neldi. La Protezione Civile della Regioneha emanato una allerta meteo per piogge e temporali valido su tutta ladalle 8 alle 23.59 di domani sabato 8 aprile. Il livello di criticità, ossia del rischio idrogeologico per temporali, è giallo su tutto il territorio., allerta meteo per il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

