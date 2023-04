Camera: linee programmatiche, audizione della ministra Casellati (Di venerdì 7 aprile 2023) ROMA – Mercoledì 12 aprile la Commissione Affari costituzionali della Camera dei Deputati svolgerà l’audizione della ministra per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati (foto), sulle linee programmatiche. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 14,30. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 7 aprile 2023) ROMA – Mercoledì 12 aprile la Commissione Affari costituzionalidei Deputati svolgerà l’per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti(foto), sulle. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 14,30. L'articolo L'Opinionista.

