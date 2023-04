Camera, audizioni su misure a sostegno per acquisto gas e luce (Di venerdì 7 aprile 2023) ROMA – Martedì 11 aprile, presso l’Aula della Commissione Finanze della Camera, le Commissioni riunite Finanze e Affari sociali, nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto su misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, svolgono le seguenti audizioni: ore 10.30 Assoprofessioni e Confprofessioni; ore 11 Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec); ore 11.40 Gian Luigi Gatta, professore ordinario di diritto penale presso l’Università degli Studi di Milano; ore 12 Tommaso di Tanno, professore di diritto tributario presso la Luiss – Libera Università internazionale degli Studi sociali Guido Carli di Roma; ore 12.20 Fabio di ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 7 aprile 2023) ROMA – Martedì 11 aprile, presso l’Aula della Commissione Finanze della, le Commissioni riunite Finanze e Affari sociali, nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto suurgenti adelle famiglie e delle imprese per l’di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, svolgono le seguenti: ore 10.30 Assoprofessioni e Confprofessioni; ore 11 Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec); ore 11.40 Gian Luigi Gatta, professore ordinario di diritto penale presso l’Università degli Studi di Milano; ore 12 Tommaso di Tanno, professore di diritto tributario presso la Luiss – Libera Università internazionale degli Studi sociali Guido Carli di Roma; ore 12.20 Fabio di ...

