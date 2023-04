(Di venerdì 7 aprile 2023) "Il calcio è la sola religione del mondo che ho intorno" canta Brunori Sas, che proprio bolzanino non è. E forse, a Bolzano e in Alto Adige, la frase era fuori contesto anche per lo sport. Perché sì, il calcio veniva praticato, ma rispetto al resto d'Italia era forse l'unico posto dove era uno sport di nicchia: minoritario rispetto all'hockey su ghiaccio e ad altre discipline più prettamente invernali e che meglio si adattano al panorama territorio montuoso. Però poi è arrivato il Fussball Club Südtirol, che talvolta affianca nel nome anche la versione italiana Alto Adige. Nel 2000 fa capolino nella vecchiaC2, nel 2010 inC1 già diventata Prima Divisione e poi divenuta unaC unica. E passo dopo passo si consolida sempre più: da sorpresa a esempio a modello a certezza, finanche favorita, con un centro sportivo ...

... la decisione dell'addio è consensuale e la società preferisce riflettere consul da farsi, ... Però, come per la fiabesca Cenerentola, ecco che arriva qualcuno in soccorso: Pierpaolonon ..., testa sulle spalle e benedetta sosta. Il secondo passo falso casalingo del Frosinone dopo ... A Bolzano 2 - 0 per i- boys firmato da Zaro . Gli altoatesini sono terzi, a - 5 dal Genoa: ...La squadra ditutta difesa e contropiede, quella di Pecchia è l'incompiuta milionaria. Pisa ... I lariani sono al sesto risultato utile di fila, a 6 punti dalla salvezza, Longo predicae ...

Calma e Bisoli. La ricetta del Sudtirol per la Serie A Il Foglio

Pochi allenamenti, qualche amichevole e la scintilla non scocca: la decisione dell'addio è consensuale e la società preferisce riflettere con calma sul da farsi ... arriva qualcuno in soccorso: ...È una combinazione di ex, Bisoli e Larrivey, a negare al Cagliari la terza vittoria consecutiva. L'allenatore, in rossoblù sia in campo sia in panchina, per prima cosa ha un grosso rammarico per le co ...