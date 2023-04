Call of Duty MW2 e WZ2: Le novità della Stagione 3 (Di venerdì 7 aprile 2023) La terza Stagione di Call of Duty sembra portare molte novità interessanti per i giocatori, come la modalità Ritorno in Al Mazrah con due diverse versioni della mappa e un nuovo Gulag. Inoltre, ci saranno nuovi oggetti come la Rischiera Droni, le Torri UAV e la Stazione di decontaminazione che apriranno nuove possibilità strategiche per i giocatori. Le novità della Stagione 3 di Call of Duty MW2 e WZ2 La Modalità Classificata di Call of Duty Warzone 2.0 sembra essere un’aggiunta interessante per i giocatori competitivi, con la possibilità di scalare la Top 250 che potrebbe essere una sfida emozionante per i terzetti. Le nuove funzionalità di DMZ, come il Sistema di scambi e il ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 7 aprile 2023) La terzadiofsembra portare molteinteressanti per i giocatori, come la modalità Ritorno in Al Mazrah con due diverse versionimappa e un nuovo Gulag. Inoltre, ci saranno nuovi oggetti come la Rischiera Droni, le Torri UAV e la Stazione di decontaminazione che apriranno nuove possibilità strategiche per i giocatori. Le3 diofMW2 e WZ2 La Modalità Classificata diofWarzone 2.0 sembra essere un’aggiunta interessante per i giocatori competitivi, con la possibilità di scalare la Top 250 che potrebbe essere una sfida emozionante per i terzetti. Le nuove funzionalità di DMZ, come il Sistema di scambi e il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tech_Gaming_it : Call of Duty MW2 e WZ 2: Tutte le novità della Stagione 3 - gilbertcrodua : On call duty sa visita iglesia. Haha! - filmselectES : Call of Duty: Modern Warfare II y Warzone 2.0 Temporada 03 - Alejandro c... - SonsOfKS : ¡Comienza la batalla en la Temporada 03 de Call of Duty: Modern Warfare II y Warzone 2.0! - infoitscienza : Call of Duty Warzone 2.0 e Modern Warfare II: tutto sulla Stagione 3 -