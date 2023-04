Calenda non sta sereno e “sfiducia” Renzi direttore del “Riformista”: “Stai attento a…” (Di venerdì 7 aprile 2023) Tutta l’acidità di Carlo Calenda. Matteo Renzi – lo avverte- “dovrà stare attento a chiarire che quello non sarà un giornale di partito. Per capirsi, non sarà l’Unità, Il Popolo o l’Avanti! del Terzo polo. E questo per un dovere di rispetto verso i nostri elettori e verso i lettori del Riformista. Dopodiché gli faccio i miei auguri, se è questo che vuole fare nella vita, figurarsi”. E meno male che in conferenza stampa il neo-direttore aveva detto: “Calenda è felicissimo”. Pensa se fosse stato poco poco contrariato come avrebbe preso questa nuova carriera dell’ex premier. Il leader di Azione, Carlo Calenda, commenta così con La Stampa la nuova avventura ddel leader di Italia Viva. Calenda “non sta sereno” e avverte il ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 7 aprile 2023) Tutta l’acidità di Carlo. Matteo– lo avverte- “dovrà starea chiarire che quello non sarà un giornale di partito. Per capirsi, non sarà l’Unità, Il Popolo o l’Avanti! del Terzo polo. E questo per un dovere di rispetto verso i nostri elettori e verso i lettori del. Dopodiché gli faccio i miei auguri, se è questo che vuole fare nella vita, figurarsi”. E meno male che in conferenza stampa il neo-aveva detto: “è felicissimo”. Pensa se fosse stato poco poco contrariato come avrebbe preso questa nuova carriera dell’ex premier. Il leader di Azione, Carlo, commenta così con La Stampa la nuova avventura ddel leader di Italia Viva.“non sta” e avverte il ...

