Calenda non crede a un dopo Berlusconi | “Si chiude un pezzo di storia” Il leader di Azione manda un messaggio a Renzi | “Il Riformista non è il Terzo Polo”

(Di venerdì 7 aprile 2023)prima di fare gli auguri di pronta guarigione a, ha pensato bene di evidenziare come con il suo ricovero sia finita la suain politica e nel centrodestra. Un pensiero che ha fatto infuriare gli amici di partito del Cavaliere. Poi, ildiha voluto mettere in guardia Matteonel suo nuovo ruolo nell’giornalismo.nona un: “Siundi” Carloè intervenuto a Tagadà, su La7, parlando del ricovero di Silvioma in particolare di un futuro già senza il Cavaliere: “Penso che sia la chiusura di fatto della seconda Repubblica. La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Maurizio #Gasparri: 'Respingiamo al mittente i commenti inopportuni di #Calenda che, da politico improvvisato e da… - ultimora_pol : Carlo #Calenda: 'Sono stato l'unico leader dell'opposizione a fare gli auguri a #Berlusconi. Schlein e Conte non lo… - fattoquotidiano : Renzi al “Riformista”, l’irritazione di Calenda: “Se è questo che vuol fare nella vita, auguri. Ma non potrà essere… - warlord998 : @Pensiero0 @CarloCalenda @matteorenzi @ilriformista Calenda ci avvisa che 1) il confine tra Direttore e Senatore è… - Beatric09656317 : RT @umanoantifa: @vcrxxy1234 Adesso ci sono una marea di deficienti che pensano di affossare il terzo Polo spargendo zizzania fra Calenda e… -

Roma, 7 apr.me lo spiego, ho detto solo che mi auguravo che tornasse a casa prima possibile, ho detto che ... Cosi' Carlo, leader di Azione, ha commentato a Tg1 mattina le reazioni di parte ...E tuttavia - sottolinea- sono stato attaccato da tutta Forza Italia: credo più per agitazione per il momento attuale che per qualcosa che ho effettivamente detto.sono riusciti a citare ...Previsto anche l'ingresso di Marta Bonafoni, mentre Rossella Muroni ha fatto sapere diessere disponibile. Per Giuseppe Provenzano dovrebbe esserci l'incarico agli esteri e Articolo 1 sarà ...

Calenda: “Con Berlusconi si chiude la seconda Repubblica, non credo alla successione” Il Fatto Quotidiano

dichiarazioni di ieri riguardo Silvio Berlusconi. (ANSA). euronews pubblica le notizie d'ansa ma non interviene sui contenuti degli articoli messi in rete. Gli articoli sono disponibili su ...Sembra confermato che non ci saranno vice-segretari, nonostante le pressioni di Stefano Bonaccini per averne uno. Verrà nominato un coordinatore della segreteria e probabilmente toccherà l'incarico ...