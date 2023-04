Calenda: “Con Berlusconi si chiude la seconda Repubblica, non credo alla successione”. Fi: “Chieda scusa”. E anche Giachetti lo attacca (Di venerdì 7 aprile 2023) Mentre Silvio Berlusconi resiste in terapia intensiva al San Raffaele, su Carlo Calenda piovono attacchi da Forza Italia per le frasi un po’ troppo “da epitaffio” spese a Tagadà, su La7, parlando del ricovero dell’ex premier: “Penso che sia la chiusura di fatto della seconda Repubblica. La seconda Repubblica è Berlusconi, nel bene e nel male. Non ho mai creduto alla sua successione. E questo ha anche aspetti positivi, vedi i conflitti di interesse. Si chiude un pezzo di storia. È stato un leone, anzi, è un leone”, ha detto il leader di Azione. Parole che hanno fatto indignare il capogruppo azzurro al Senato Paolo Barelli: “Carlo Calenda Chieda scusa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) Mentre Silvioresiste in terapia intensiva al San Raffaele, su Carlopiovono attacchi da Forza Italia per le frasi un po’ troppo “da epitaffio” spese a Tagadà, su La7, parlando del ricovero dell’ex premier: “Penso che sia la chiusura di fatto della. La, nel bene e nel male. Non ho mai credutosua. E questo haaspetti positivi, vedi i conflitti di interesse. Siun pezzo di storia. È stato un leone, anzi, è un leone”, ha detto il leader di Azione. Parole che hanno fatto indignare il capogruppo azzurro al Senato Paolo Barelli: “Carlo...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Maurizio #Gasparri: 'Respingiamo al mittente i commenti inopportuni di #Calenda che, da politico improvvisato e da… - Giorgiolaporta : Meno male che c'è l'#EffettoSchlein! Il #Centrodestra stravince con 36 punti di vantaggio in #FriuliVeneziaGiulia e… - NicolaPorro : Il #Pd è nel caos, ecco chi sta già facendo le valigie per passare con #Renzi e #Calenda ?? - florastr : RT @carlo1493: Come vi immaginate #IlRiformista targato #Renzi? Io una #Leopolda che si fa giornale. La paura di #Calenda? Probabilmente sp… - michimauser : @cugusi1952 solo i puri di cuore potevano pensare che l'alleanza con Azione fosse una buona idea , leggerò il gio… -