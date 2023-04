Calciomercato Napoli | Giuntoli scatenato | due rinforzi per Spalletti

(Di venerdì 7 aprile 2023) Una stagione a dir poco straordinaria quella disputata fino a questo momento dalche sta facendo vedere la sua superiorità in tutto e per tutto. A bruciare però è l’ultima sconfitta subita contro il Milan che non deve distrarre i partenopei dall’obiettivo scudetto e quello di arrivare il più in fondo possibile in Champions League. Nel mentrestarebbe valutando il riscatto di un centrocampista della rosa di. SCOPRI DI CHI SI TRATTA>>> L'articolo proviene da Footballnews24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cn1926it : #Calciomercato #Napoli, #Giuntoli pronto a soffiare al #RealMadrid un talento della #Liga - 1850Ulti777 : RT @CarmineTool: Quanto è stato pagato davvero Osimhen? Le cifre secondo l’Equipe - CalcioNapoli24 : - serieAnews_com : ?? #Calciomercato #Napoli, nel mirino Gabri #Veiga ?? concorrenza al RealMadrid e altre big europee - Salvato95551627 : RT @cmdotcom: #Napoli, #Spalletti ne cambia 4: out due titolarissimi, #Simeone e la tentazione #Raspadori... #LecceNapoli -

L'idea è quella di concentrare i festeggiamenti in un solo giorno, come riporta il Corriere dello Sport: o il 4 giugno, o il 3 se- Sampdoria dovesse essere anticipata.Un summit cordiale in cui ilè stato argomento principale. Come sottolinea la fonte, ... Anche in questo caso la concorrenza non manca, ci sonoe Inter ad inseguire il classe 2003 . ...Intanto nel mirino delle procure ci sono 18 operazioni totali di, con 16 persone ... Sullo stesso argomentoRoma, Lazio e Salernitana: cosa rischiano E poi c'è la fatidica domanda: ...

Napoli su Parisi, l'agente: 'Pronto per una big'. L'Empoli fissa il prezzo AreaNapoli.it

Antonio Corbo, nel suo editoriale per Repubblica, analizza la questione ultras ponendosi diverse domande interessanti: "C'è tanto da capire, come la mancata solidarietà del sistema calcio al Napoli. L ...Un futuro in Serie A e magari col Milan, quello che la leggenda del calcio svedese e della Serie A potrebbe desiderare ... ma quantomeno abbordabile affrontando Napoli e una tra Benfica e Inter ...