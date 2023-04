Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, Mendes e il padre in disaccordo (Di venerdì 7 aprile 2023) Rafael Leao firmerà il Rinnovo del suo contratto con il Milan? Quello attuale scadrà già il 30 giugno 2024. Ecco il punto della situazione sul portoghese Leggi su pianetamilan (Di venerdì 7 aprile 2023) Rafaelfirmerà ildel suo contratto con il? Quello attuale scadrà già il 30 giugno 2024. Ecco il punto della situazione sul portoghese

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Investcorp ci riprova: dopo il #Milan, occhi sull'#Inter per il fondo del Bahrain - DiMarzio : . @acmilan, accordo raggiunto per il rinnovo di #Giroud: i dettagli - cmdotcom : La classifica della #Moviola di #SerieA: Il #Milan è la big con più aiuti, penalizzata la #Sampdoria - romanoziroldo : RT @MilanNewsit: La Stampa - Milan, prosegue la trattativa per il rinnovo del contratto di Leao - ducciosiena : RT @RadioRossonera: 'Il presidente Melaraña ha detto che a luglio potrebbe essere probabile che io venga ceduto, e a me piace molto l’idea.… -