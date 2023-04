Calciomercato.com – Dugarry attacca Mbappè: ‘Sono stufo, è imbarazzante’ | Serie A (Di venerdì 7 aprile 2023) 2023-04-07 01:34:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: L’ex centravanti del Milan Dugarry attacca duramente Mbappè su RMC Sport: “Basta, sono stufo di tutta questa suscettibilità. Lo mettiamo al centro della comunicazione, del marketing… Ok, il club doveva avvertirlo. Ma secondo voi vale la pena un messaggio social con cui rendi tutto pubblico? Poteva chiamare il responsabile della comunicazione, la direzione, risolvere internamente.È imbarazzante, zero classe. Questo di Mbappé non è il modo di fare, vi sembra che i problemi del PSG siano una pubblicità fatta da un ragazzo? Fermiamo questi ego! Stanno perdendo partite una dopo l’altra e hanno stipendi folli, non serve tutta questa sceneggiata per uno sponsor. Vuole occuparsi di tutto lui, anche direttore sportivo e ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 7 aprile 2023) 2023-04-07 01:34:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: L’ex centravanti del Milanduramentesu RMC Sport: “Basta, sonodi tutta questa suscettibilità. Lo mettiamo al centro della comunicazione, del marketing… Ok, il club doveva avvertirlo. Ma secondo voi vale la pena un messaggio social con cui rendi tutto pubblico? Poteva chiamare il responsabile della comunicazione, la direzione, risolvere internamente.È imbarazzante, zero classe. Questo di Mbappé non è il modo di fare, vi sembra che i problemi del PSG siano una pubblicità fatta da un ragazzo? Fermiamo questi ego! Stanno perdendo partite una dopo l’altra e hanno stipendi folli, non serve tutta questa sceneggiata per uno sponsor. Vuole occuparsi di tutto lui, anche direttore sportivo e ...

