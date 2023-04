Calcio | tre competizioni europee e 6 squadre ai quarti | Serie A di nuovo prima in Europa

(Di venerdì 7 aprile 2023) Milano, 7 apr. - (Adnkronos) - “is back” non è più solo uno slogan, ma rappresenta, in un promo iconico che verrà diffuso in tutto il mondo, l'annuncio di un ritorno nello scenario deleuropeo delleitaliane impegnate nelle prossime settimane in Champions League (Inter, Milan e Napoli) inLeague (Juventus e Roma) e in Conference League (Fiorentina). Si tratta di un traguardo storico, laA torna ad essere latra tutte le Leghecome numero dipresenti aidi Finale. Per celebrare “is back” uno degli allenatori più vincenti di sempre, Fabio Capello, nella splendida cornice del teatro Romolo Valli di Reggio Emilia, ha acceso le luci con i campioni del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Ceferin: 'Interessante notare che dei tre club che si dichiarano i salvatori del calcio, per quanto si apprende da… - sportli26181512 : Lazio, Hysaj: 'Juve in fiducia. Sarri? Ecco cosa penso di lui': Il terzino pronto alla sfida contro i bianconeri e… - NicoLuperini : Il turnover, nel calcio delle 5 sostituzioni, è una cagata pazzesca. L'Inter gioca in Champions tra 5 giorni ed è… - susydigennaro : RT @napolimagazine: KISS KISS - Del Genio: 'Lecce-Napoli? Mi aspetto tre cambi da Spalletti' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: KISS KISS - Del Genio: 'Lecce-Napoli? Mi aspetto tre cambi da Spalletti' -

...deciso che era giunto il momento di regolare l'ultimo dado su quell'incredibile macchina da... ma in quella partita ha fornitoassist all'Argentina per vincere 3 - 0: due a Valdano e uno a "...Quindi, Silvestri tra i pali e davanti a lui una difesa aformata da Becao, Bijol e Perez. In ... Sky Sport(numero 202 e 249 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite); in streaming su ......Libertadores Il programma delle partite di venerdì 7 aprile si è aperto questa notte con il... In Italiapartite in Serie A dalle 17 con Salernitana - Inter quindi alle 19 c'è Lecce - Napoli ...

Calcio: tre competizioni europee e 6 squadre ai quarti, Serie A di ... Il Tirreno

Milano, 7 apr. – (Adnkronos) – “Calcio is back” non è più solo uno slogan, ma rappresenta, in un promo iconico che verrà diffuso in tutto il mondo, l’annuncio di un ritorno nello scenario del calcio ...Mister Andreotti ed i suoi ragazzi devono cercare in queste ultime tre giornate di superare il Corsanico per cercare di giocare il play-out retrocessione in casa. Gli avversari hanno un punto di ...