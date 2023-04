Calcio | Spalletti | ' vittoria che ci dà tranquillità | fiduciosi per il recupero di Osimhen'

(Di venerdì 7 aprile 2023) Lecce, 7 apr. - (Adnkronos) - "Ho a che fare con calciatori che sanno valutare da soli i comportamenti da avere nelle partite. Questo è un campo difficile, il Lecce ha fatto risultati importanti contro tutte le grandi, è una squadra che si esalta contro avversari di qualità. E' messa benissimo in campo e l'ho detto anche a Baroni. Non era facile portare a casa il risultato dopo la sconfitta di domenica scorsa e con qualche acciacchetto fisico, nella settimana del Milan. Questo risultato ci dàper preparare bene le prossime partite". Così l'allenatore del Napoli Luciano, ai microfoni di Dazn, dopo laper 2-1 a Lecce. Oggi dovevate dimostrare di saper reagire? "Sì, perché la partita col Milan è stata delicata dal punto di vista mentale, perché l'abbiamo persa 4-0, perché il Milan è il prossimo avversario ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : Che bambola! Il #Napoli ormai scudettato di #Spalletti viene letteralmente incartato dal #Milan di #Pioli. Contesta… - SportRepubblica : Napoli, Spalletti; 'Vittoria di sostanza. Osimhen? Contiamo di recuperarlo' - Gazzetta_it : Spalletti: 'Tre punti che danno tranquillità. Il ko di Simeone? Va valutato' #Napoli - sportli26181512 : Lecce-Napoli 1-2, le pagelle: Il Napoli torna al successo dopo la brutta sconfitta in casa col Milan: gli uomini di… - Daniele20052013 : #Calcio - #Napoli, #Spalletti: «Vittoria che aiuta. #Osimhen? Ho fiducia di recuperarlo» -

... sfruttando anche loro undi punizione dalla trequarti. In quell'occasione è stato bravo il ... regalando così il definitivo vantaggio alla squadra di. La squadra di Baroni è costretta ...Due a uno e altri tre punti in cassaforte per la squadra di, alla settima vittoria consecutiva fuori casa. Così il capitano azzurro ai microfoni di Dazn:Lucianoammette che dopo la partita col Milan, il Napoli ha vissuto giorni delicati. Situazione che gli azzurri si sono messi alle spalle sbancando il campo del Lecce e portando a casa tre punti ...

Spalletti: 'Il clima che c'è con i tifosi non ci aiuta' Agenzia ANSA

Questo risultato ci dà tranquillità per preparare bene le prossime partite”. Così l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti, ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria per 2-1 a Lecce. Oggi dovevate ...Certo, potevamo farlo meglio, però poi abbiamo giocato con equilibrio. Loro venivano da 5 sconfitte, non era semplice, qui c’è grande passione per il calcio. Queste non sono partite da riempimento.